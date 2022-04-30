اخبار الخليج – استخدام «الجت سكي» نهارًا فقط والتحذير من التسابق والحركات الاستعراضية

محمد بن مسعود - الدمام - أصدر وزير المواصلات والاتصالات كمال بن أحمد قرارًا بشأن تعديل بعض أحكام شروط التسجيل والسلامة وإجراءات الحصول على ترخيص الملاحة وإجازة القيادة للسفت الصغيرة التي تقل حمولتها الإجمالية عن 150 طنًا.

وأكد القرار على أن استخدام الدراجة المائية «الجت سكي» يكون خلال فترة النهار فقط، وألا يقل عمر السائق عن (16) سنة ميلادية إلا إذا كان ولي أمره برفقته على ظهر الدراجة المائية «الجت سكي».

وحذر القرار من التسابق أو القيام بأية حركات استعراضية خطرة، كما دعا للابتعاد بمسافة لا تقل عن (10) أمتار عن أية وحدة بحرية أخرى، وألا يتجاوز عدد الركاب الحد الأقصى المحدد للدراجة المائية «الجت سكي» في شهادة التسجيل.

ونص القرار على أنه يشترط أثناء استخدام الدراجات المائية «الجت سكي» التقيد بلبس سترات النجاة لجميع الركاب، ووضع مفتاح الأمان حول معصم السائق أو في سترة النجاة لإيقاف المحرك في حالات الطوارئ.

وشدد القرار على ضرورة الابتعاد عن المناطق المحظورة والشواطئ العامة والخاصة والأماكن المخصصة للسباحة مسافة لا تقل عن (100) متر، والابتعاد عن المنشآت الحيوية والممرات البحرية.

وبحسب القرار، فإنه لا يجوز لمالك السفينة أو الدراجة المائية «الجت سكي» تغيير اسمها أو إدخال أية تعديلات جوهرية عليها قد تؤثر على توازنها، أو أبعادها، أو سرعتها، أو الأصوات المنبثقة منها، أو أوصافها المذكورة في شهادة التسجيل، إلا بموافقة الإدارة المختصة.

وأشار القرار إلى أنه في حالة الموافقة، يلغى الاسم القديم ويثبت الموظف المختص الاسم الجديد في الخانة المعدة لذلك بسجل التسجيل ويؤشر بالمواصفات الجديدة في شهادة التسجيل، كما تصدر شهادة تسجيل بالبيانات الجديدة بعد التأكد من سلامة السفينة أو الدراجة المائية «الجت سكي».