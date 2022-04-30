المرور : 3 خطوات لإصدار لوحة مركبة بدل تالف

محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت الإدارة العامة للمرور، أنه يمكن إصدار لوحة للسيارة بدل فاقد من خلال ثلاث خطوات بكل سهولة.

جاء ذلك في رد من المرور على سؤال مغرد قال فيه ” السلام عليكم ،، بارك الله جهودكم.. لدي لوحة أصبحت غير واضحة (مبهتة) بسبب السفر. هل يمكن إصدار بدل تالف؟ بحكم أنها غير واضحة حالياً واعتقد انها غير نظامية!؟.

وأجابت الإدارة العامة للمرور بقولها، وعليكم السلام يمكن إصدار بدل تالف من خلال الخطوات التالية:

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1- سداد الرسوم

2- مراجعة المرور

3- التقدم بطلبك.

وفي وقت سابق، أوضحت المديرية العامة للمرور ، أنه يسمح بتظليل زجاج المركبات وفق ضوابط محددة حسب اللوائح المقررة.

وأشارت على حسابها في “تويتر”، إلى أنه يسمح بتظليل زجاج المركبات وفق هذه الضوابط:

1 – لا تزيد نسبة التظليل عن 30 %.

2 – لا يكون عاكسًا للصورة على هيئة مرآة.

3 – أن يكون التظليل للزجاج الجانبي والخلفي.

4 – ألا يتسبب التظليل في حجب رؤية السائق أو التقليل منها.

5 – لا يحمل أي زخارف أو نقوش أو صور تحد من درجة شفافيته.

وأشارت خلال ردها على أحد الأسئلة، إلى أنه يمكن تجاوز نسبة التظليل المسموح بها في الحالات المرضية التي تستدعي ذلك بشرط تقديم تقرير طبي.