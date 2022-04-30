فرع الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة يجهز 3286 جامعاً لإقامة صلاة العيدفرع الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة يجهز (3286) جامعاً لإقامة صلاة العيد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس جهز فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة 3286 جامعًا بمختلف محافظات المنطقة، لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1443هـ . وأوضح مدير الفرع الدكتور سالم الخامري , أن جميع الجوامع بالمنطقة جاهزة لاستقبال المصلين، كما تم تهيئة المصليات الخاصة بالنساء في الجوامع لمن يردن أداء الصلاة، مشيرا إلى تكليف عدد من منسوبي الفرع لمتابعة التجهيزات، والمتابعة المستمرة لمؤسسات الصيانة، مبيناً أن صلاة العيد ستقام بعد شروق الشمس بربع ساعة، وذلك في تمام الساعة (6:04) بالعاصمة المقدسة، بمشيئة الله تعالى. أخبار قد تهمك

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