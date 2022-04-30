بلدية القطيف تكمل استعدادها لاستقبال عيد الفطر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المنطقة الشرقية

أكملت بلدية محافظة القطيف والبلديات المرتبطة بها استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، عبر تنفيذ خطتها المشتملة على تهيئة كافة المرافق والواجهات البحرية والمتنزهات لتكون وجهات مفضلة لقضاء أجمل الأوقات، وتركيب أعمال الزينة والإنارات التجميلية وأعلام تحمل هوية العيد، مع رفع وتيرة العمل بهذه المرافق.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس صالح بن محمد القرني أن البلدية عززت استعداداتها من خلال تكثيف الأعمال الرقابية وتكليف المراقبين المختصين للقيام بجولات صباحيه ومسائية للتأكد من توفر الشروط الصحية في المحلات التي لها علاقة بالصحة العامة، وتجهيز الواجهات البحرية والحدائق والمتنزهات والميادين البلدية والمماشي وألعاب الأطفال، وصيانة المسطحات الخضراء، ودورات المياه بهدف تحسين الواجهة الحضارية والارتقاء بجمالها ودعم الجانب الترفيهي.

وأضاف بأنه تم زراعة أكثر من ٢٠٠ ألف زهرة صيفية في الممرات والشوارع الرئيسية، وتجهيز مصليات العيد لاستقبال الأهالي والمقيمين والسياح احتفالاً بعيد الفطر المبارك، إضافة للأعمال اليومية ‏لمعالجة التشوه البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري من خلال نظافة الساحات وتجميل المظهر العام، ورفع وتيرة الاستمرار في تكثيف أعمال النظافة العامة في الشوارع والأحياء.

داعياً الجميع إلى التعاون مع البلدية الإبلاغ عن المخالفات أو الملاحظات على الرقم الموحد للبلاغات ( 940 ).