بلدية اللهابة تستعد لاستقبال عيد الفطر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المنطقة الشرقية

أنهت بلدية اللهابة استعدادها لاستقبال عيد الفطر السعيد لهذا العام 1443هـ، وذلك من خلال تكثيف جهودها في النظافة العامة، والتي شملت اللهابة والمراكز التابعة لها، وأيضا تعزيز جولاتها الرقابية المستمرة على المنشآت الغذائية والتجارية، وذلك لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين، كما واصلت جهودها في أعمال الإصحاح البيئي عبر أعمال التعقيم والتطهير للأحياء والمرافق العامة والشوارع الداخلية والمداخل وواجهات الأسواق، كما قامت بتركيب كافة أعمال الزينة من إنارات تجميلية وعقود الزينة وأعلام تحمل هوية العيد في مداخل اللهابة والشوارع.

وأوضح رئيس بلدية اللهابة المهندس فهد بن نادر العتيبي أن البلدية استعدت لاستقبال عيد الفطر السعيد، حيث كثفت جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية وأسواق النفع العام وصوالين الحلاقة ومغاسل الملابس، وذلك للوقوف على الالتزام بتطبيق كافة الاشتراطات الصحية.

وأضاف أن البلدية قامت بأعمال التهيئة والصيانة الدورية اللازمة لمنتزه اللهابة ولحديقة اللهابة العامة وجميع الحدائق، وذلك لاستقبال الزوار والمتنزهين من الأهالي أو المراكز المجاورة، وتكثيف عمليات النظافة، بالإضافة إلى أعمال النظافة العامة، مشيرا إلى أن قسم الصيانة والكهرباء قام بصيانة الإنارة بمداخل اللهابة والمراكز وعمل الصيانة اللازمة للشوارع الرئيسية والأحياء.

ودعا العتيبي الجميع للاستمتاع بالمرافق العامة والمحافظة عليها وعدم العبث بها، وكذلك التعاون مع البلدية في عدم القاء النفايات عشوائيا والقائها في الأماكن المخصصة لها، والإبلاغ عن أي ملاحظات من خلال مركز البلاغات 940).