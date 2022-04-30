اخبار الخليج – الوزير خلف: جهود بارزة تنفيذ مشاريع البنية التحتية والتنمية العمرانية

محمد بن مسعود - الدمام - تقدم وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف بالتهنئة إلى جميع العمال في مملكة البحرين وبالأخص العاملين في الوزارة، وذلك بمناسبة يوم العمال العالمي، مشيداً بالجهود البارزة التي يبذلها العاملين في سبيل تطوير عجلة التنمية العمرانية والارتقاء بالبنية التحتية.

وذكر الوزير خلف أن يوم العمال يمثل فرصة للاحتفاء بالطاقات والكوادر في مختلف القطاعات وما يبذلونه من جهود متفانية لتطوير البنية التحتية وتنفيذ المشاريع العمرانية والخدمية التي تسهم في تقديم الخدمات التي يتطلع لها المواطنين، مشيراً إلى أن العمال يمثلون عاملاً رئيسياً في تنفيذ المشاريع المختلفة التي تسهم في عجلة التنمية.

وقال: «نؤكد على اعتزازنا وفخرنا بالكوادر والعمال العاملين في مختلف المواقع والذين يقدمون جهوداً بارزة لتنفيذ مشاريع الوزارة، حيث أن العمل في المشاريع لم يتوقف بالرغم من كل الظروف الصحية التي مرت في العالم خلال الفترة الماضية، وهذا ما يؤكد على أن العمال على مستوى المسؤولية لتنفيذ المشاريع».

وأكد خلف على أن الوزارة وانطلاقاً من مسؤوليتها في تطبيق معايير الأمن والسلامة تعمل وبالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتطبيق حظر العمل وقت الظهيرة خلال شهري يوليو وأغسطس من الساعة 12 وحتى الرابعة عصراً والذي يهدف إلى حماية العمال وتأمين سلامتهم من أخطار الجهد الحراري وضربات الشمس ومختلف أمراض الصيف والحد من الحوادث المهنية، إضافةً الى أن الوزارة عملت وخلال جائحة كورونا على تطبيق الاجراءات الاحترازية في مواقع العمل.

وأشار إلى أنه وعلى سبيل المثال تم إنجاز 4,3 مليون ساعة في مشروع محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي من غير وقوع إصابات عمل، وهذا ما يؤكد المتابعة المستمرة والإجراءات المتكاملة لتحقيق جميع اجراءات واشتراطات الصحة والسلامة المهنية في المشروع ومختلف مواقع العمل لمشاريع الوزارة.

وفي السياق ذاته قال الوزير خلف نستذكر في هذا اليوم عطاء وانجازات الموظفات والموظفين الذين يعتبرون ركيزة أساسية في جميع مشاريع الوزارة.

وما تم انجازه اليوم على أرض الواقع من العديد من المشاريع التي تخدم المواطنين والمقيمين في البحرين جاء بفضل جهودهم وتفانيهم واخلاصهم في العمل.

وأشار الوزير خلف إن الوزارة وهي تحتفي بيوم العمال العالمي، لتؤكد اعتزازها بما حققته من انجازات عديدة في مجال تعزيز التنمية الحضرية المستدامة للارتقاء بالبيئة الحضرية والنظافة العامة وتشجير الشوارع والمناطق وزيادة الرقعة الخضراء والواجهات البحرية وإنشاء المتنزهات والحدائق العامة، ومضامير المشي وإنشاء وتطوير الأسواق الشعبية والمركزية، ومشاريع الأمن الغذائي في المملكة.

وأشاد الوزير خلف بجهود جميع العاملين وتفانيهم وتميزهم في العمل، مؤكداَ حرص الوزارة على الاهتمام على بالعنصر البشري باعتباره المحرك الأساسي لتطوير العمل البلدي والارتقاء به بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة لمملكة البحرين.