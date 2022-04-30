اخبار الخليج – مراكز الرعاية الصحية الأولية تُعلن عن ساعات العمل خلال إجازة يوم العمال وإجازة عيد الفطر السعيد

محمد بن مسعود - الدمام - تُعلن مراكز الرعاية الصحية الأولية للجمهور الكريم عن ساعات العمل خلال إجازة يوم العمال وإجازة عيد الفطر السعيد، إذ سيعمل على مدار 24 ساعة كل من مركز المحرق الصحي، ومركز بنك البحرين والكويت الصحي (الحد)، ومركز جد حفص الصحي، ومركز يوسف عبدالرحمن إنجنير الصحي، ومركز الشيخ جابر الأحمد الصباح الصحي، ومركز سترة الصحي، ومركز حمد كانو الصحي، ومركز محمد جاسم كانو الصحي، ومركز مدينة خليفة الصحي.

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