اخبار الخليج – دعم نيابي لجعل المواطن البحريني الخيار الأول والأساسي للتوظيف 

محمد بن مسعود - الدمام - يتشرف مجلس النواب، وبمناسبة اليوم العمال العالمي، أن يرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مشيدا المجلس بما تحقق لعمال مملكة البحرين من انجازات ومكاسب كبيرة ومهمة في ظل المسيرة التنموية الشاملة، بدعم واهتمام رفيع من العاهل المفدى أيده الله، لكل ما فيها خير عمال البحرين وصالح الوطن والمواطنين.

كما ويهنئ المجلس جميع العمال في مختلف مواقع العمل، وموجهاً لهم تحية تقدير على جهودهم الملموسة في مختلف القطاعات، واسهاماتهم في دعم القطاع الاقتصادي والصناعي، ودورهم البارز في دعم خطة التعافي، ومؤكدا المجلس حرصه على دعم كل جُهد يسهم في توفير المزيد من الحقوق والضمانات للعمال البحرينيين لما يقومون به من دور هام ومحوري في بناء نهضة الوطن وازدهاره باعتبارهم محرك التنمية وشريانها الأساسي، وأن عمال مملكة البحرين جزء لا يتجزأ من عملية التنمية الشاملة وتعمير البنية التحتية والعمرانية في البلاد.

ويعرب المجلس عن دعمه لجعل المواطن البحريني الخيار الأول والأساسي للتوظيف، في القطاع العام والقطاع الخاص، وتطوير خطط وبرامج بحرنة الوظائف والتدريب والتمهين، ورعاية حقوق عمال مملكة البحرين.