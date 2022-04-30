اخبار الخليج – رئيسة مجلس النواب: دور محوري لعمال البحرين في تعزيز النهضة التنموية بقيادة جلالة الملك

محمد بن مسعود - الدمام - أعربت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب عن اعتزازها بالدور المحوري الذي يضطلع به عمال مملكة البحرين وإسهاماتهم في إثراء المنجزات الوطنية، وعطاءاتهم المؤثرة في دفع وتسريع عجلة الاقتصاد الوطني في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مثمنة معاليها ما يتسم به العامل البحريني من إبداع وتميز وكفاءة في مختلف مواقع العمل والإنتاج، وبما يؤهله ليكون الخيار الأول دائماً في التوظيف وسوق العمل.

وبمناسبة اليوم العالمي للعمال والذي يصادف الأول من مايو من كل عام، أشارت معالي رئيسة مجلس النواب لما يظهره عمال مملكة البحرين من حرص على البذل والعطاء ، وسعي مخلص يستهدف تعزيز الإنجاز والتميز في مختلف الظروف والتحديات ، مشيدة معاليها بدور عمال البحرين وإسهاماتهم البارزة والمقدرة في الارتقاء بمستوى الجهود الوطنية ضمن فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، في مواجهة تداعيات فيروس كورونا (كوفيد-19)، وترسيخ الخطى الرامية لإغناء النهضة التنموية الشاملة.

وأكدت معالي رئيسة مجلس النواب ، بمناسبة اليوم العالمي للعمال ، أهمية تكاتف الجهود والتعاون المستمر بين أطراف الإنتاج للحفاظ على الوظائف واستقرارها لتحقيق المزيد من المكاسب والانجازات لمملكة البحرين وعمالها وتعزيز مكانة الوطن في مختلف المحافل العمالية ، ومثمنة معاليها التوجيهات والبرامج والخطط التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين وما تسهم به في حل مشاكل الباحثين عن العمل إلى جانب تأهيلهم بما يتناسب مع حاجة سوق العمل.

ونوهت معاليها إلى حرص مجلس النواب على دعم وتعزيز كل ما من شأنه تحقيق البرامج الرامية لتوظيف البحرينيين وإعطائهم الأولوية، إلى جانب العمل الدؤوب عبر تفعيل الدور التشريعي من خلال المقترحات المقدمة كالتي تصب في تطوير الدعم المقدم للباحثين عن عمل، والارتقاء بمستوى البرامج التأهيلية والتطويرية، فضلا عن السعي لمساندة المبادرات الطموحة التي تصب في إطار دعم البحرنة وتمكين المواطنين من الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم.