اخبار الخليج – «خدمات النواب»: مكانة متقدمة ومنظومة تشريعية رفيعة في دعم العمال

محمد بن مسعود - الدمام - أشادت لجنة الخدمات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد الأنصاري بما يبذله عمال مملكة البحرين في خدمة وطنهم ودعم وتعزيز جهود التنمية التي تشهدها المملكة في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه .

ونوهت لجنة الخدمات بمجلس النواب ، بمناسبة اليوم العالمي للعمال، بما تتمتع به مملكة البحرين من مكانة مرموقة ومتقدمة في حفظ حقوق العمال ، ومشيدة بجهود مملكة البحرين في حماية الوظائف خلال جائحة كورونا «كوفيد19».

وثمنت اللجنة الدور المحوري الذي لعبته الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، في إطلاق برامج فعّالة في حماية الوظائف ، لا سيما دفع الأجور عن أصحاب المؤسسات ، إلى جانب برامج التدريب والتأهيل والتطوير وخلق وظائف جديدة.

وأعربت لجنة الخدمات عن تقديرها لأهمية الدور الذي يقوم به العمال والعاملات في مختلف مواقع العمل والإنتاج ومساهمتهم القيمة وتوليهم مراكز القيادة والمبادرة والمسئولية ، مؤكدة اللجنة اعتزازها بجميع عمال وموظفي مملكة البحرين المحبين للعمل والإنجاز المميز لبناء وطنهم بصبر وعزيمة صادقة.

وأكدت لجنة الخدمات حرص مجلس النواب على دعم العمال والعاملات في جميع مواقع العمل بتنقيح القوانين والتشريعات ولا سيما تعزيز وتقوية الاتحادات والنقابات العمالية وتسهيل عملها باعتبارها ممثلاً للعمال الذين يشكلون أحد أهم أطراف الإنتاج وأهمية التعاون بين المعنيين بالشأن العمالي بما يخدم مصالح عمال البحرين ويعزز الشراكة القائمة بين أطراف الإنتاج وبما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.