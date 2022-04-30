أمانة الشرقية تكمل استعداداتها لاستقبال عيد الفطر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ المنطقة الشرقية

أكملت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلديات مدن ومحافظات المنطقة استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك للعام الحالي 1443هـ بعدد من الإجراءات والتجهيزات وأعمال الرقابة والنظافة والصيانة وفق خطة عمل شاملة.

وشملت الخطة تنظيف وتجهيز الواجهات البحرية والحدائق والميادين العامة وتغيير الحاويات التالفة في الشوارع الرئيسية والداخلية، وصيانة الإنارة ودورات المياه والمزروعات وألعاب الأطفال، وتنظيف الجلسات والمماشي، بالإضافة إلى كنس وتنظيف مواقع ومحيطات مصليات العيد، وتزيين الشوارع بأشرطة الإنارة LED.

كما شملت الخطة تكثيف الرقابة الصحية على المنشآت التجارية والغذائية والمطابخ والمطاعم والمخابز ومحال الحلويات في إجازة عيد الفطر المبارك؛ للتأكد من تطبيقها واستيفائها للاشتراطات الصحية.

ودعت الأمانة الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات عن الخدمات البلدية من خلال مركز البلاغات 940.