رئيس وزراء باكستان يؤدي مناسك العمرة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة أدى دولة السيد محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية اليوم مناسك العمرة . وكان في استقبال دولته لدى وصوله المسجد الحرام عدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام.

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