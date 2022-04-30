الجمعية السعودية لطب العيون تحذر من خطورة الألعاب النارية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

حذرت الجمعية السعودية لطب العيون من خطورة الألعاب النارية المنتشرة بين الأطفال خلال عيد الفطر المبارك، نظراً لارتفاع حالات إصابات العيون الناجمة عن تلك الألعاب خلال الأعياد في حملة تحت شعار: (#لا تضيعفرحتهمبالعيد).

وشددت الجمعية ممثلة في الدكتور سعد بن مصلح الشمراني استشاري طب العيون ورئيس لجنة التوعية الصحية، على خطورة هذه الإصابات التي يمكن أن تؤدي إلى تمزق بأجزاء العين المختلفة أو نزيف داخلها ، مما يؤثر على حدة الإبصار مستقبلاً ، بسبب عتامة القرنية أو ماء أبيض او انفصال بالشبكية، أو جلوكوما أو ضمور بالعصب البصري.

ولفت د. الشمراني إلى أن هذه الإصابات قد تتسبب فيها ألعاب نارية أو أيضا ألعاب أخرى خطرة، مثل قاذفات الكرات البلاستيكية، مشيراً إلى أن الإصابات تتفاوت عادة ما بين جروح بسيطة إلى فقدان كامل للنظر.

وأكد ضرورة عدم إغفال أي إصابة بعيون الأطفال أو الكبار، ومراجعة طبيب العيون للاطمئنان لعدم وقوع أضرار بأجزاء العين الداخلية ، داعياً أولياء الأمور إلى التعاون مع الجهود التي تبذلها الجمعية السعودية لطب العيون مع مختلف الجهات المعنية، لمنع تداول مثل هذه الألعاب الخطرة.