اخبار دوليه – تفاعل على استشهاد لافروف بمقولة عربية ساخرة لمن «لا يمكنه النوم» بسبب النزاع الروسي الأوكراني

محمد بن مسعود - الدمام - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وما أدلى به من تصريحات حول العمليات العسكرية التي تخوضها بلاده في أوكرانيا.

وقال لافروف في مقطع الفيديو المتداول والذي كان خلال مقابلة أجراها على قناة العربية: «ثمة رسالة مثيرة للاهتمام اطلعت عليها في تيليغرام وهي من الشرق الأوسط على فكرة، تقول إذا لا يمكنك النوم بسبب النزاع الروسي الأوكراني، هناك بعض النصائح لتهدئتك.

وتابع لافروف: أولا عليك أن تتخيل أن ما يحصل هو في أفريقيا تخيل أن هذا يحدث في الشرق الأوسط تخيل أن أوكرانيا هي فلسطين وتخيل أن روسيا هي الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي مقطع فيديو متداول آخر، قدم لافروف «نكتة» قال فيها: «الأمر يتعلق بإستونيا لسبب ما، هي نكتة عن حديقة حيوانات بإستونيا، يوجد هناك بركة فيها تماسيح، وكان هناك أم مع طفل صغير تشاهد التماسيح وهناك شخص يشرب الجعة ويشاهد، بعدها سقط الطفل في البركة فقفز الشخص إلى البركة وأنقذ الطفل وأرجعه لأمه، فقالت، شكرا جزيلا أنت رجل استوني شجاع جدا، فال للأسف أنا لست إستونيا أنا روسي، في الصباح التالي الصحف الإستونية عنونت بأن روسي سكران يحرم تمساحا من عشائه».