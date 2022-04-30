الرئيس الغيني يصل إلى المدينة المنورة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ المدينة المنورة

وصل دولة رئيس مجلس الوزراء رئيس حكومة جمهورية غينيا كوناكري محمد بيافوجي إلى المدينة المنورة اليوم قادماً من جدة, للصلاة في المسجد النبوي الشريف, والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى – صلى الله عليه وسلم – وعلى صاحبيه – رضوان الله عليهما -.

وكان في استقبال دولته بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي, وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة للشؤون الأمنية الدكتور عيد بن سالم التوم, ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله بريّ, وعدد من المسؤولين.