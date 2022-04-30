«الصحة»: 90 إصابة بكورونا وحالتا وفاة خلال 24 ساعة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 90 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 754,011 حالة. كما تم تسجيل 133 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، لتصل إجمالي حالات الشفاء إلى 741,673 حالة.

وتابعت الوزارة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (64,295,434) جرعة، بجميع المناطق والمحافظات. وذكرت وزارة الصحة –عبر موقع مركز القيادة والتحكم لكوفيد ١٩- أنه تم تسجيل حالتي وفاة، واحدة فقط، ليصل إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 2088 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة، الأسبوع الماضي، عن البدء في إعطاء الجرعة التنشيطية الثانية للفئة العمرية من 50 عاما فما فوق لمن يرغب،وذلك بعد إتمام 8 أشهر من أخذ الجرعة التنشيطية الأولى .

ويُمكن حجز موعد لأخذ الجرعة عن طريق تطبيق صحتي عبر الرابط : https://smex-ctp.trendmicro.com.. وذكرت وزارة الصحة، في وقت سابق، أن الجرعة التنشيطية الأولى مهمة جدًا لرفع مناعة الجسم والمحافظة عليها في مستوى مرتفع، وتؤخذ بعد 3 أشهر من تلقي الجرعة الثانية.