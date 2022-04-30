محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي -ممثلة في إدارة التطييب والبخور- بتطييب وتبخير المسجد الحرام بأفخر وأجود أنواع الطيب. وكثّفت إدارة الطيب والبخور جهودها خلال ليلة ختم القرآن الكريم، التي شهدت كثافة عالية من المعتمرين والمصلين؛ بحيث يجري تبخير كافة أرجاء المسجد الحرام ومصلياته على مدار الساعة، أما تطييب الكعبة المشرفة فيتم بتولتين دهن عود فاخر لكل فرض، يتم البدء بالحجر الأسود والركن اليماني ثم الملتزم وباب الكعبة المشرفة. وتأتي هذه الخدمات بتوجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بتبخير المسجد الحرام على مدار الساعة في جميع المواقع خدمةً للحرمين الشريفين وقاصديهما. أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر في ليلة ختم القرآن.. الكعبة وأرجاؤها تتطيب بأفخر وأجود أنواع العود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.