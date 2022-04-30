شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية والأتربة على معظم المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - لاتزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة, كما تكون السماء غائمة جزيئا قد يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية, في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي الى شبه انعدام في الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية الى جنوبية بسرعة 10-32 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج جنوبية الى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 10-30 كم/ساعة وشمالية الى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-38 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.