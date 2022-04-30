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 رئيس المجلس العسكري الانتقالي بتشاد يزور المسجد النبوي

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الدمام - شريف احمد - زار فخامة رئيس المجلس العسكري الانتقالي في جمهورية تشاد محمد إدريس ديبي، اليوم المسجد النبوي, وأدى الصلاة فيه, وتشرّف بالسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه –رضوان الله عليهما -.

وكان في استقبال فخامته لدى وصوله المسجد النبوي, قائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد متعب البدراني، والوكيل المساعد للعلاقات العامة والتواصل المؤسسي والشراكات المجتمعية بوكالة شؤون المسجد النبوي جمعان بن عبدالله العسيري وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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