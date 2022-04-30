شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس العسكري الانتقالي بتشاد يزور المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار فخامة رئيس المجلس العسكري الانتقالي في جمهورية تشاد محمد إدريس ديبي، اليوم المسجد النبوي, وأدى الصلاة فيه, وتشرّف بالسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه –رضوان الله عليهما -.

وكان في استقبال فخامته لدى وصوله المسجد النبوي, قائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد متعب البدراني، والوكيل المساعد للعلاقات العامة والتواصل المؤسسي والشراكات المجتمعية بوكالة شؤون المسجد النبوي جمعان بن عبدالله العسيري وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.