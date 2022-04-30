- 1/2
- 2/2
محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أكدت منصة “أبشر” اليوم (الجمعة)، أن خدمة إصدار تصاريح السفر لأفراد الأسرة متاحة على مدار الساعة عبر منصتها.
وأوضحت أن الخدمة تمكّن المستفيد من إصدار تصريح سفر إلى خارج المملكة إلكترونياً لأحد أفراد الأسرة لمن هم دون 21 عاماً، مبينةً أنه يُستثنى منهم المتزوجون والعسكريون.
وبيّنت أن طريقة تنفيذ الخدمة تبدأ بالدخول على منصة “أبشر” ثم اختيار “خدمات” من تبويب أفراد الأسرة، وبعد ذلك اختيار “تصاريح السفر لأفراد الأسرة”.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر طريقة إصدار تصاريح السفر لأفراد الأسرة عبر “أبشر” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.