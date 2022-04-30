طريقة إصدار تصاريح السفر لأفراد الأسرة عبر “أبشر”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أكدت منصة “أبشر” اليوم (الجمعة)، أن خدمة إصدار تصاريح السفر لأفراد الأسرة متاحة على مدار الساعة عبر منصتها.

وأوضحت أن الخدمة تمكّن المستفيد من إصدار تصريح سفر إلى خارج المملكة إلكترونياً لأحد أفراد الأسرة لمن هم دون 21 عاماً، مبينةً أنه يُستثنى منهم المتزوجون والعسكريون.

وبيّنت أن طريقة تنفيذ الخدمة تبدأ بالدخول على منصة “أبشر” ثم اختيار “خدمات” من تبويب أفراد الأسرة، وبعد ذلك اختيار “تصاريح السفر لأفراد الأسرة”.