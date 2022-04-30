22 جامعة سعودية تتواجد في تصنيف التايمز البريطاني للجامعات ذات التأثير

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

رتفع عدد الجامعات السعودية في التصنيف العالمي التايمز الخاص بتأثير التعليم العالي في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2022 إلى 22 جامعة.

وشهد التصنيف إدراج 3 جامعات في عام 2019 ليزيد إلى 5 جامعات في عام 2020، ثم يزيد مرة أخرى إلى 12 جامعة في عام 2021، ويصل إلى 22 جامعة في هذا العام.

وحلّت جامعة الملك عبدالعزيز في المرتبة الرابعة عالمياً في التصنيف الكلي لأهداف الأمم المتحدة، محقّقة مراتب متميزة في أغلب الأهداف الـ17، وذلك بتحقيقها المرتبة الثانية عالمياً في جودة التعليم.

كما جاءت جامعتا الأمير محمد بن فهد، والأميرة نورة بنت عبدالرحمن في التصنيف من 101-200، وجاءت 5 جامعات سعودية في المرتبة التي بعدها من 201-300، كما جاء في المرتبة التالية 301-400 جامعتان، و12 جامعة سعودية أخرى موزعة على المراتب الأربعة التي تليها.

وعلى مستوى الأهداف، فقد كانت جميع الجامعات السعودية الـ22 ذات تأثير في الهدف السابع عشر “الشراكة من أجل الأهداف”.