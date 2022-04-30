محمد بن مسعود - الدمام - بالفيديو .. مشهورة سناب شات “العنود اليوسف” تبكي بعد إصابتها في عينيها وفقدان الرؤية!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يرصد إصابة مشهورة سناب العنود اليوسف، بعدم القدرة على الرؤية بسبب مشكلة في عينيها.

وظهرت العنود اليوسف، وهي تجلس داخل سيارة، وتصع يدها على عينيها، بينما قالت صديقتها: “ممكن يكون من التصوير، ممكن تكون نظرة إعجاب، مو بشرط تكون نظرة حسد، لعلكم تذكرون الله”.

تكملة الخبر في الأسفل

قد يهمك ايضاً

وأضافت في تعليقها على الفيديو: “هي دايم عيونها تتعب، كل 4 أشهر لازم يصير لها شيء بعيونها، سبحان الله ما ندري وش السبب”.