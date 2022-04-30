حالة الطقس أول أيام العيد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند، عن توقعاته لحالة الطقس في أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقال المسند: متوقع والعلم عند الله ـ أن تكون السماء يوم الاثنين خالية من السحب الممطرة، ومتوقع أن تتشكل سحب عابرة ومتفرقة خاصة في المناطق الشمالية والشمالية الغربية.

وأضاف: متوقع أن تتشكل سحب قد تكون ممطرة مساء الاثنين فوق أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.