والله زمــان.. إعداد: ناصر محمد

محمد بن مسعود - الدمام - تقديرًا منا للدور الذي لعبه الأوائل من الرياضيين، واعتزازًا منا لما قدموه في سبيل الرياضة والرياضيين من عطاء مادي ومعنوي طيلة سنوات عشقهم وولائهم للرياضة في بلادنا الغالية، سنخصّص هذه المساحة للعودة إلى الوراء لتقديم كل شيء وأي شيء عن هؤلاء الرياضيين، نذكّر الجيل الجديد بهم ونذكرهم بذكرياتهم العزيزة على قلوبهم.

وكما عوّدناكم دائمًا على الاهتمام بالقدامى، لتكون مادة خفيفة عليكم ومقــبولة منكم تجاه رجال مخلصين سنظل نذكرهم بالتقدير والعرفان.

النسور بطل الكأس

فريق النسور (الأهلي) الفائز بكأس اخراج المغلوب للموسم الرياضي 86 – 1969 امام فريق الرفاع الغربي في المباراة النهائية التي اقيمت على استاد المحرق القديم.

ويظهر في الصورة من اليمين وقوفا عدنان ايوب، سعيد العرادي، شريف امان الله، عبدالعزيز جناحي، كريم مرزوق، عبدالحسين الشيباني، ميرزا حسن، يوسف الصباغ ويوسف خير الله.

وجلوسا يوسف شويعر، فيروز غلوم، زهير ايوب، سعيد العبادي، حسن البحارنة، محمد احمد، عبدالرحمن فخرو، عبدالواحد الشعلة وحسن زليخ.

المحرق والجمع بين البطولتين

مجموعة من لاعبي فريق المحرق لكرة القدم في صورة مع درع الدوري العام وكأس اخراج المغلوب للموسم الرياضي 61-1962 ويظهر فيها من اليمين محمد مبارك القحطاني، يوسف بن حسن العربي، حسن جاسم الماجد، مال الله مرزوق وعيسى بونفور.

العربي والحد

فريق الحد صعد لمصاف أندية الكبار بالدوري الممتاز لكرة القدم في منتصف السبعينات واستطاع هذا الفريق مجموعة من اللاعبين من ابناء الحد ان يحقق العديد من النتائج التي تحسب للفريق ومدينة الحد.

واللقطة من مباراة العربي مع الحد ضمن مباريات الدوري الممتاز عام 1975 والتي اقيمت على استاد مدينة عيسى ويظهر مدافع العربي فيصل سند مع مهاجم الحد ابراهيم الماجد، ومتابعة من زميله خليفة جبارة.

رفع علم البحرين في «خليجي 3»

حظى اللاعب نظير الدرازي بشرف رفع علم البحرين في دورة كأس الخليج العربي الثالثة بالكويت عام 1974 ويبدو في الصورة إلى جانبه عضو اللجنة المنظمة مشاري الفجري، نظير شارك مع المنتخب الوطني في الدورات الثانية، الثالثة والرابعة والخامسة التي اصيب فيها ولم يلعب.

فريق كرة السلة بالثانوية

فريق كرة السلة بمدرسة المنامة الثانوية التقطت عام 1953 وضمت العديد من الطلبة الذين اصبحوا فيما بعد من كبار الرجال العاملين في الدولة أو الأعمال الخاصة ومنهم عدد من الرياضيين الذين تبوؤا عددا من المناصب ويظهر فيها من اليمين وقوفا جاسم امين، الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، حسن عبدالرسول، جاسم القصيبي، وفي الوسط اسحق خنجي، عبدعلي المحروس وفي الامام عبدالله الباكر، عبدالرحمن الزامل، عباس تركي، ابراهيم حمزة، يوسف الصباغ ومحمد عبدالله الزامل.

مباراة العربي والرفاع الغربي

لقطة من مباراة العربي والرفاع الغربي ضمن مسابقة دوري الدرجة الاولى لكرة القدم التي اقيمت على ملعب العربي موسم 70 – 1971 ويظهر فيها مهاجم العربي محمد مهنا مشتركا في كرة مع مدافع الرفاع عبدالله مبارك (النجدي) ومتابعة من المهاجم حسن يوسف بوعلي.