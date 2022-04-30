إنقاذ مسن باكستاني علقت سيارته في سيول ينبع (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة

وثّق مقطع فيديو، لحظة إنقاذ مقيم باكستاني مسن علقت سيارته في سيول ينبع.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وافد باكستاني وهو ينتظر أعلى سيارته، بعد أن علقت في السيول.

ومن خلال المقطع يتضح، قيام مجموعة من شباب المملكة بالتضحية لإنقاذ المسن الباكستاني، حيث ظهر شاب وهو يمسك بإحدى يديه وشاب آخر يقوم بسحبه من يده اليُمنى إلى داخل سيارة ، وقدم المسن لهم الشكر على تضحيتهم لإنقاذه.