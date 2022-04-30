جولات على محلات الملابس والحلويات قبل العيد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

نفذت وزارة التجارة، جولات رقابية على منافذ بيع زكاة الفطر، ومحلات الملابس ومستلزمات العيد، للتأكد من وفرة السلع والمنتجات الأساسية وبدائلها، وضبط المخالفات التجارية.

وشملت الجولات محلات بيع الحلويات والهدايا، ومتاجر الذهب والمجوهرات، التي يكثر الإقبال عليها من المستهلكين في هذه الفترة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، حيث يتم اتخاذ كل الإجراءات النظامية تجاه أي مخالفة تضبط، وتطبيق العقوبات على المخالفين.

وأوضحت الوزارة أن هذه الجولات تهدف للتأكد من عدم وجود مخالفات لأنظمة حماية المستهلك، ومراقبة العروض التسويقية للأسواق والمحال التجارية، بالإضافة إلى التحقق من الالتزام بوضع بطاقة السعر على السلع المعروضة، والتأكد من مطابقة السعر المعلن على السلعة مع أسعار صناديق المحاسبة.