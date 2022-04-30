محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة
وثّق مقطع فيديو، لحظة إنقاذ مقيم باكستاني مسن علقت سيارته في سيول ينبع.
وأظهر مقطع الفيديو، الذي تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وافد باكستاني وهو ينتظر أعلى سيارته، بعد أن علقت في السيول.
ومن خلال المقطع يتضح، قيام مجموعة من شباب المملكة بالتضحية لإنقاذ المسن الباكستاني، حيث ظهر شاب وهو يمسك بإحدى يديه وشاب آخر يقوم بسحبه من يده اليُمنى إلى داخل سيارة ، وقدم المسن لهم الشكر على تضحيتهم لإنقاذه.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر إنقاذ مسن باكستاني علقت سيارته في سيول ينبع (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.