الماروني يجدّد عقد مدرب فريق الكرة إبراهيم حلمي

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي الشباب الرياضي تجديد تعاقده مع مدرب الفريق الأول لكرة القدم الأردني إبراهيم حلمي ليستمر على رأس الإدارة الفنية للماروني لموسمين مقبلين، وذلك ابتداءً من الموسم الرياضي المقبل 2023/‏‏2022.

كما جدد نادي الشباب تعاقده مع مدرب اللياقة البدنية الأردني فراس الخوالدة.

ويأتي تأكيد الإدارة المارونية ثقتها في المدرب إبراهيم حلمي بعد نجاحاته الكبيرة مع فريقها الكروي، إذ استطاع خلق توليفة مميزة من اللاعبين والعودة بالفريق جديدا لدوري ناصر بن حمد الممتاز بالموسم المقبل، إضافة إلى قيادته الجيدة للفريق وراحة اللاعبين من تعامله وقيادته.

واستطاع المدرب الأردني قيادة الفريق الماروني إلى تصدر دوري الدرجة الثانية الكروي من دون تعرضه لأي خسارة، بعد أن خاض الفريق 18 مباراة، فاز بـ12، وتعادل 6 مرات.

وبهذه المناسبة، أكد رئيس مجلس إدارة نادي الشباب الرياضي ميرزا أحمد أن تجديد إدارة النادي تعاقدها مع مدرب الفريق الأول لكرة القدم الأردني إبراهيم حلمي يأتي ضمن الخطوات الجادة منها في المحافظة على وحدة فريق كرة القدم بالنادي.

وأوضح أحمد أن تأكيد إدارة النادي ثقتها في المدرب الأردني يأتي رغبة في المحافظة على وحدة الاستقرار الفني للفريق، إضافة إلى نجاحات المدرب الكبيرة مع الفريق الماروني في هذا الموسم.

وذكر رئيس الشباب أن إدارة النادي تؤكد الرغبة الجادة والقوية في تطوير ودعم فريق الكرة، وتوفير المتطلبات كافة، وتذليل المعوقات التي تعترض مسيرة عمل الفريق؛ رغبة منها في تكوين فريق قوي يمثل النادي خير تمثيل في جميع المسابقات.

وبيّن أحمد أن الاستقرار الفني لأي فريق يُعد من أهم العوامل المساعدة على تحقيق النتائج الطيبة، فكلما حافظت على مستوى جيد من الاستقرار الفني، كلما تحصلت على نتائج طيبة تدعم أسس البناء العام للفريق.

وأضاف أن الاستمرار لفترة مناسبة مع طاقم ثابت سيعطي حتمًا ثماره؛ لأن هذا الكادر سيأخذ الفسحة الزمنية الكافية للتعبير عن خبرته بعد دراسة فريقه وتزويد خطوطه بالعناصر التي تخدم تلك الخطط.