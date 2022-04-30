انطلاق الموسم القادم في أغسطس ودوري ناصر بن حمد مطلع سبتمبر 2022

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت مصادر من داخل الاتحاد البحريني لكرة القدم عن بعض ملامح الموسم القادم والمسابقات الكروية، مؤكدة أن انطلاق الموسم الكروي سيكون خلال النصف الثاني من أغسطس القادم، وتحديدًا مع مطلع الأسبوع الثالث، وأن انطلاق الموسم سيكون عبر منافسات كأس الاتحاد الذي سيشهد أيضًا بعض التغييرات عن النسخة التي توج بلقبها نادي المحرق.
وأشارت المصادر ذاتها أن انطلاق دوري ناصر بن حمد الممتاز بشكله الجديد سيكون مطلع سبتمبر القادم الذي سيشهد 3 أو 4 جولات، ويعتمد ذلك على برنامج المنتخب الوطني الأول والذي سيعتمده المدرب البرتغالي هيليو سوزا.
وأوضحت المصادر أيضًا أن منافسات كأس جلالة الملك المفدى «أغلى الكؤوس» التي يحمل لقبها نادي الخالدية ستشهد بعض التغييرات، خصوصًا مع ارتفاع عدد الأندية المشاركة، وذلك عبر إقامة دور تمهيدي أول سيستثنى منه 8 فرق التي احتلت المراكز الأولى في دوري ناصر بن حمد الممتاز، بينما ستخوض بقية الأندية «16 ناديًا» دور أول تمهيدي سيصعد منهم 8 أندية إلى دور ثمن النهائي، وأكدت المصادر أن إمكانية التغييرات واردة في شكل المسابقات، وبما يتناسب مع الجدول الزمني للموسم.
وسيكون الموسم الكروي القادم استثنائيا، خصوصًا مع مشاركة 24 ناديًا بانضمام أندية اتحاد الريف وبوري وأم الحصم، إلى جانب إمكانية مشاركة نادي عالي في حال موافقة الجمعية العمومية العادية التي ستعقد في 16 مايو القادم.
الجدير ذكره أن الموسم القادم سيشهد توقفات عديدة خصوصًا مع مشاركات المنتخب الأول في خليجي 25 وأيضًا بطولة غرب أسيا، وأشارت المصادر إلى إمكانية تأجيل واحدة من البطولتين وترحيلها لوقت آخر ممكنة في ظل أهمية انتهاء الموسم الكروي في مايو 2023 نظرًا لإقامة بطولة كأس أمم اسيا في يونيو ويوليو 2023 في استضافة الصين.
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