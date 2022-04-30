كأنه مشهد من فلم بوليسي.. شاهد عملية تبادل أمريكي وروسي في مطار تركي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الروسية الأربعاء، إتمام صفقة تبادل المواطن الأمريكي تريفور راودي ريد مقابل الطيار الروسي المدان في الولايات المتحدة قسطنطين ياروشينكو.

ونقلت وكالة «تاس» عن مصدر بوزارة الخارجية الروسية قوله: «نتيجة عملية مفاوضات طويلة تمت صفقة تبادل المواطن الأمريكي المدان سابقا في روسيا، تريفور راودي ريد، مقابل المواطن الروسي قسطنطين ياروشينكو، الذي حكمت عليه محكمة أمريكية في عام 2010 بالسجن 20 سنة».

أخبار قد تهمك

ونشرت قناة «روسيا 24» فيديو يظهر عملية نقل المواطن الأمريكي تريفور ريد إلى مطار فنوكوفو في العاصمة روسيا، ومنها إلى تركيا، حيث جرت صفقة مبادلته بالطيار الروسي قسطنطين ياروشينكو.

واعتقل المواطن الروسي قسطنطين ياروشينكو في 28 مايو عام 2010، في ليبيريا بتهمة التحضير لنقل كمية كبيرة من الكوكايين، ثم نقل إلى الولايات المتحدة، حيث قضت عليه محكمة في سبتمبر عام 2011، بالسجن مدة 20 عاما. وينفي ياروشينكو التهم بشكل قاطع ويعتبر اعتقاله استفزازًا وقضيته ملفقة.

والطالب الأمريكي تريفور راودي ريد، حكمت عليه محكمة في موسكو عام 2020 بالسجن 9 سنوات لمهاجمته ضباط شرطة في صيف عام 2019.