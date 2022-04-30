القبض على متسوّل يمني بحوزته 110 آلاف ريال (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جدة
أعلن الأمن العام عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، القبض على متسول يمني ضبطه رجال الأمن في شرطة محافظة جدة، بحوزته على مبلغ مالي قدره 110 آلاف ريال حصيلة تسوله واستعطافه للمصلين.
وكان الموقوف يمارس التسول أمام أحد المساجد لاستعطاف المصلين.
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