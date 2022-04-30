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رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد يغادر جدة

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

غادر اليوم فخامة رئيس المجلس العسكري الانتقالي في جمهورية تشاد محمد إدريس ديبي، جدة.

وكان في وداع فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف، ومعالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهور تشاد السفير عامر الشهري، والسفير التشادي لدى المملكة زكريا فضل، ومدير شرطة محافظة جدة اللواء سليمان بن عمر الطويرب، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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