محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس غادر اليوم فخامة رئيس المجلس العسكري الانتقالي في جمهورية تشاد محمد إدريس ديبي، جدة. وكان في وداع فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف، ومعالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهور تشاد السفير عامر الشهري، والسفير التشادي لدى المملكة زكريا فضل، ومدير شرطة محافظة جدة اللواء سليمان بن عمر الطويرب، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر. أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد يغادر جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.