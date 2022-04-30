شكرا لقرائتكم خبر عن "السديس" يعلن نجاح خطة ليلة ختم القران في الحرمين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس نجاح الخطة التشغيلية التي أعدتها الرئاسة لليلة (29) من رمضان ١٤٤٣هـ، وذلك بتهيئة المسجد الحرام والمسجد النبوي لاستقبال المعتمرين والمصلين، حيث أجرى المعتمرون والمصلون مناسك العمرة وصلاة التراويح وشهدوا ختم القرآن الكريم بكل يسر وسهولة، ضمن عمل تكاملي بتعاون ومشاركة الجهات المعنية العاملة في الحرمين الشريفين.

وأوضح معاليه أن الوكالات المعنية بالرئاسة عملت بشكل مكثف ومستمر على تطهير وتعقيم، وغسل وتعطير المسجد الحرام والمسجد النبوي وساحاتهما ومرافقهما، باستخدام تجهيزات ومواد ذات جودة وكفاءة عالية، تضمن تسخير للتقنية بتوفير البايوكير والروبوتات الذكية, بالإضافة إلى توفير سقيا ماء زمزم في كل جنبات وساحات المسجد الحرام والمسجد النبوي بما يغطي أعداد المصلين والمعتمرين والمعتكفين.

وفي جانب الخدمات في مناسك السعي والطواف والزيارة، جرى تمكين كبار السن و ذوي الإعاقة من الطواف والسعي والزيارة، من خلال توفير عربات عادية وكهربائية، مخصصة وتأمين المسارات الخاصة لسهولة الحركة وتيسير القيام بالعبادات والمناسك بكل يسر وسهولة.

وأكد معاليه أن نجاح خطة الرئاسة، ما كان ليتحقق لولا فضل الله سبحانه ثم الدعم الكبير والعناية الفائقة من القيادة الرشيدة -حفظها الله- التي تؤكد على ضرورة تقديم أفضل وأرقى الخدمات لقاصدي بيت الحرام وزائري المسجد النبوي.