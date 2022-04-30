شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يستعرضان العلاقات الأخوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرض صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس، ورئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين المملكة وجمهورية باكستان الإسلامية.

اهتمام مشترك

وبحث سمو ولي العهد خلال اجتماع مع رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، في الديوان الملكي بقصر السلام، آفاق التعاون الثنائي والفرص الواعدة لتنميته وتطويره في مختلف المجالات. كما جرى استعراض مجمل القضايا الإقليمية والدولية ومناقشة عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

مراسم رسمية

ورحب سمو ولي العهد في بداية الاجتماع برئيس وزراء باكستان في المملكة، فيما عبر «شريف» عن سعادته بهذه الزيارة ولقائه سمو ولي العهد. وكانت أجريت مراسم استقبال رسمية.

حضور الجانبين

حضر الاجتماع، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني د.مساعد العيبان «الوزير المرافق»، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف د.ماجد القصبي، ووزير المالية محمد الجدعان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي.

فيما حضر من الجانب الباكستاني وزير الخارجية بلاول بهوتو زرداري، ووزير الدفاع خواجه محمد آصف، ووزير المالية والإيرادات د.مفتاح إسماعيل، ووزيرة الإعلام مريم أور نكزيب، ونائب وزير الخارجية سهيل محمود، والسفير لدى المملكة أمير خرم راتور، وعدد من المسؤولين.