شكرا لقرائتكم خبر عن الأحساء.. فعاليات وفلكلورات شعبية احتفاء بالعيد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتضمن فعاليات موسم العيد التي تطلقها أمانة محافظة الأحساء، خلال أيام عيد الفطر المبارك، ألوان الفلكلور والفنون الشعبية، وقوافل «العيد عيدي»، عبر المنصات الثابتة بمداخل الحاضرة «طريق الظهران، طريق الرياض، طريق الخليج»، وفي أحياء مدن الهفوف والمبرز والعيون والجفر، وذلك من أول أيام العيد وحتى ثالث أيامه.

ويقام في متنزه الملك عبدالله البيئي من ثاني إلى رابع أيام العيد عدد من الفعاليات التي تتضمن عروضا محلية، وفلكلور شعبي، وشارع الفنون، وقرية الطفل، ومنصات العزف، إضافة إلى عروض النافورة التفاعلية.