شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يصل إلى مكة المكرمة قادما من جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل -بحفظ الله ورعايته- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء أمس، إلى مكة المكرمة قادماً من جدة.

وكان في استقباله -رعاه الله- لدى وصوله قصر الصفا، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن فهد، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن مساعد، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

ووصل بمعية خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- كل من، رئيس المراسم الملكية خالد العباد، ونائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية فهد العسكر، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم السالم، ورئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين عبدالعزيز الفيصل، ورئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي للعيادات الملكية د. صالح القحطاني، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل المطيري. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- قد غادر جدة في وقت سابق أمس.