شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء باكستان يصل إلى جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل دولة رئيس الوزراء بجمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، إلى جدة أمس.

وكان في استقبال دولته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. مساعد العيبان الوزير المرافق، وأمين محافظة جدة صالح التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.