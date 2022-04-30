شكرا لقرائتكم خبر عن 323 طن غذاء لمحتاجي مأرب والمهرة وأبين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 112 طنا و350 كيلوغراما من السلال الغذائية الرمضانية للأسر الأكثر احتياجا في مديريتي حريب والمدينة بمحافظة مأرب، استفاد منها 6.300 فرد، وذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية للعام 1443هـ، كما وزع المركز 158 طنا و895 كيلوغراما من السلال الغذائية الرمضانية للأسر الأكثر احتياجا في مديريات الغيضة وسيحوت والمسيلة بمحافظة المهرة، استفاد منها 8.910 أفراد، وذلك ضمن المبادرة.

ووزع المركز أمس الأول، 51 طنا و895 كيلوغراما من السلال الغذائية الرمضانية للأسر الأكثر احتياجا في مديرية زنجبار بمحافظة أبين، استفاد منها 2.910 أفراد، وذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية للعام 1443هـ.

يذكر أن مبادرة إطعام الرمضانية المقدمة من المركز تستهدف توزيع ما يقارب من 157 ألف سلة غذائية، تزن أكثر من 8000 طن في 19 دولة حول العالم خلال شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ، كما يستهدف توزيع 8.530 سلة غذائية للفئات الأشد حاجة في 7 محافظات يمنية، يستفيد منها 76.770 فردا بواقع 12.795 أسرة.

وتأتي هذه المساعدات امتدادا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للدول والشعوب المتضررة في جميع أنحاء العالم.