شكرا لقرائتكم خبر عن 125 طن تمور هدية المملكة للأردن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، هدية المملكة للمملكة الأردنية الهاشمية المتضمنة 125 طنا من التمور، لتوزيعها على المحافظات والمناطق المختلفة انطلاقا من منطقة القسطل جنوب العاصمة عمَّان.

وسلم المساعدات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف السديري، بحضور رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي، ووزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، ومدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة بالأردن سعود الحزيم. ورفع السفير نايف السديري الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما يُقدمانه من خدمات كبرى للمحتاجين أينما كانوا، ولمركز الملك سلمان للإغاثة على متابعته وإشرافه المباشر على تنفيذ مثل هذه المشاريع الإنسانية والإغاثية المميزة.

وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تُقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.