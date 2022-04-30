شكرا لقرائتكم خبر عن عيد الفطر في الشرقية.. 686 حديقة تستقبل الزوار.. وإقامة «شارع الحب 2» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت الجهات الحكومية في المنطقة الشرقية استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، بتجهيز المواقع الخدمية، وتكثيف أعمال النظافة والصيانة، والرقابة الصحية والبيئة.

أعمال النظافة

وقالت أمانة المنطقة الشرقية: إن الاستعدادات تضمنت مشاركة أكثر من 3400 عامل في جميع أعمال النظافة، التي تستمر طيلة إجازة عيد الفطر المبارك، وتهيئة الحدائق والواجهات البحرية، وأعمال الزينة التي تجاوز عددها 720 من شعارات وإنارات ومجسمات جمالية، وتهيئة 686 حديقة.

أشكال جماليةوزرعت الأمانة ما يقارب المليون زهرة ووردة متنوعة في حاضرة الدمام، ووضعت الأشكال الجمالية المضيئة على امتدادات الطرق الرئيسية في حاضرة الدمام، وكذلك الشوارع والساحات المختلفة بالإنارة الجمالية، والأضواء والزخارف الشعبية التي تتضمن عبارات التهنئة بالعيد.

أعمال الزينة

وأشارت الأمانة إلى الانتهاء من تركيب أعمال الزينة التجميلية، عبر تركيب 30 مجسما جماليا مضيئا، وتركيب 78 شكلا على الأعمدة تحمل هوية العيد، و40 علما، بالإضافة إلى 500 لافتة، و18 مجسما منسدلا على جسم الشجر، وتركيب 61 كرة من الكرات المضيئة المثبتة فوق الشوارع والممرات.

لوحات إعلانية

وأنجزت تزيين 1040 شجرة نخيل، ووضع 1850 لوحة إعلانية بهوية العيد، و12 شاشة تلفزيونية، وأكثر من 100 سارية أعلام في الطرق والميادين، و580 لوح أعمدة الإنارة التجميلية، مشيرة إلى إطلاق 6 فعاليات.

حدائق وملاعبوقالت: إنه تم إجراء صيانة وإنارة لعدد من الميادين، إضافة إلى المداخل والواجهات البحرية، وتهيئة 686 حديقة، تم تجهيزها بالخدمات اللازمة كافة، من مسطحات خضراء وألعاب أطفال ومظلات وملاعب لممارسة الرياضات المختلفة، و11منتزها، و196 ممشى، و10 واجهات بحرية وكورنيش، و273 ملعبا رياضيا وساحات بلدية.

خطة شاملة وأضافت أن استعدادات العيد تضمنت خطة شاملة لأعمال النظافة كافة، شملت تنظيف محيط المساجد التي يؤدى بها صلاة عيد الفطر، وغسل الميادين والأرصفة، بالإضافة إلى تنظيف الحدائق والمنتزهات وتنظيف الواجهات البحرية والكورنيشات، إضافة إلى صيانة وغسيل الحاويات، وجمع ونقل النفايات والتخلص منها، ومكافحة الحشرات ونظافة الطرق.

معدات وآليات

ونوهت بأنه تم توفير فرق دعم إضافية من العمالة والمعدات لمواجهة أي حالات طارئة، وتخصيص 46 مراقبا ومشرفا لأعمال النظافة، و3402 عامل؛ لتنفيذ أعمال النظافة، بالإضافة لتجهيز 706 معدات وآليات لتنظيف الأحياء، مؤكدة غسيل الأرصفة لـ 214 مصلى وجامعا.

المدفن الصحيوتضمنت أعمال الخطة مشروع نظافة المدفن الصحي، ويتم استقبال سيارات مشاريع النظافة على مدار 24 ساعة، ضمن جهاز فني وميداني وإداري لمتابعة الأعمال والوقوف على تنفيذ أعمال برنامج عمل المعدات ومراقبة المخلفات داخل السيارات، وأعمال دفن المخلفات المنزلية وإتلاف مخلفات المسالخ وعمليات إتلاف مخلفات المواد الغذائية.

شارع الحبمن ناحيته، قال المتحدث الرسمي للأمانة محمد الصفيان لـ (اليوم): إن الأمانة ستنفذ النسخة الثانية من مهرجان «شارع الحب» خلال أيام العيد، بالإضافة إلى أعمال الزينة والزخارف على الطرق والميادين كافة، مشيرا إلى تهيئة كل مواقع الواجهات البحرية والحدائق بجميع الإمكانات، من نظافة أو وجود رجال أمن ورجال الدعم اللوجستي، وكذلك تزيينها بالورود والزهور.

جولات رقابية وأوضح أن الأمانة نفذت خلال شهر رمضان 20 ألف جولة رقابية، أسفرت عن تحرير أكثر من 1250 ألف مخالفة، وإغلاق أكثر من 20 منشأة، ضمن أعمال الرقابة الصحية على المنشآت التجارية، ومنافذ البيع؛ للتأكد من جودة المواد الغذائية المعروضة.

برامج تطوعيةولفت إلى تكثيف الجولات على المطاعم ومنشآت الحلويات والمسالخ ومحلات بيع اللحوم؛ لكثرة الطلب عليها، بالإضافة إلى البرامج الثابتة في رمضان كأعمال تحسين المشهد الحضري، وبرامج الأنسنة وجودة الحياة، إضافة إلى البرامج التطوعية، مؤكدا طرح أكثر من 30 فرصة شارك بها أكثر من 500 متطوع ومتطوعة.

مبادرات نوعيةوتابع أن الأمانة تحرص دائما على طرح المبادرات التطوعية النوعية؛ لما يمثله التطوع من أهمية كبيرة في تعزيز مسيرة التنمية، مؤكدا أن مهرجان شارع الحب استمر لمدة 10 أيام، وبلغ عدد الحضور فيه أكثر من 75 ألف زائر، وتضمن العديد من الفعاليات التي تهتم بالموروث الشعبي القديم، إضافة إلى بعض الأهازيج المعروفة في المنطقة، كالقرقيعان والاحتفاليات الخاصة به، وشهد استفادة أكثر من 14 أسرة منتجة، إضافة إلى مشاركة العديد من الفنانين.

الباعة الجائلةأما بخصوص الباعة المتجولين، أكد الصفيان حرص الأمانة على منع هؤلاء الباعة ومعالجة أوضاعهم، خاصة أن هناك كثيرا من البضائع مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، متابعا: على جميع المواطنين عدم التعامل مع هؤلاء الباعة.

معالجة الأوضاعوبين الصفيان أن الأمانة نفذت عدة مبادرات بالتعاون مع القطاع الخاص؛ لمعالجة أوضاعهم، ومن ضمنها مشروع «بسطة»، بهدف استقطاب الأسر المنتجة، وإعطائها العربة المتنقلة، ومزاولة التجارة بعد استيفاء الشروط كافة.

تركيب 30 مجسما جماليا مضيئا و78 شكلا على الأعمدة

3400 عامل لنظافة الميادين والأرصفة

زراعة مليون زهرة ووردة في حاضرة الدمام