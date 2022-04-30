شكرا لقرائتكم خبر عن حملة «الفجر 3» تتصاعد.. 80 مخالفا في سوق الدمام المركزي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال متحدث شرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري: إن الجولات التي نفذتها الشرطة ضمن حملة «وطن بلا مخالف»، أسفرت عن القبض على 13 مِن مخالفي نظام العمل «جنسيات متعددة»، ومصادرة بعض البسطات العشوائية من قبل جهة الاختصاص، مؤكدًا العمل على إرسالهم إلى دور الإبعاد لاتخاذ اللازم.

حملة نوعيةوأوضح أن ذلك جاء ضمن حملة أمنية نوعية، نفذتها شرطة الدمام، بمشاركة فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وفرع وزارة التجارة، واستهدفت سوق الخضار. وتابع: وصل بذلك إجمالي عدد المخالفين المضبوطين، منذ بدء الحملة، 80 مخالفا، وذلك بعد ضبط 30 مخالفا في الجولة الأولى، و37 في الثانية.

سجن وغرامةوبين أن عقوبة التعامل مع المخالفين، سواء المخالفين لنظام العمل والإقامة، أم مخالفي نظام أمن الحدود، تصل إلى السجن 15 عاما، ومليون ريال غرامة.

خطط تشغيليةوأشار إلى مباشرة الجهات الأمنية الإجراءات اللازمة، وإحالة المخالفين إلى جهة الاختصاص، والعمل على ترحيل المخالفين، مؤكدا أن الجهات الأمنية تؤدي أدوارها وخططها التشغيلية، ضمن حملة «وطن بلا مخالف».حملات مستمرةوأكد أن الحملة لا تزال مستمرة، والجهات الأمنية تباشرها في كثير من المحافظات، بهدف الحد من السلبيات التي تنجم عن نقل المخالفين، أو إيوائهم، أو التستر عليهم، واستمرار المشكلات والمخالفات، الأمر الذي يشكل ضررا على اقتصاد الوطن.

سلامة الغذاءمن ناحيته، قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري: إن الحملة استهدفت التأكد من سلامة الغذاء، والقضاء على الغش والتستر التجاري، مشيرًا إلى مصادرة نحو 100 كيلو جرام من الأغذية من البسطات العشوائية.

حملات مشتركة وتابع: شهد شهر رمضان المبارك من هذا العام، حملات مشتركة مستمرة نتج عنها حتى الآن ضبط أكثر من 75 من مخالفي نظام المهن والإقامة والذين يعملون بمهن مخالفة داخل السوق أو ممارسة البيع على أرصفة السوق بشكل مخالف.

خضراوات وفواكهوأكمل: كانت كمية المصادرات من خلال الحملات المشتركة خلال الأيام السابقة، أكثر من 6200 كيلو جرام من الخضراوات والفواكه والتي تم الاستفادة بأكثر من 80 % منها لصالح جمعية بنك الطعام السعودي «إطعام»، وذلك منعا للهدر الغذائي.

التستر التجاريوأكد أنه على المستفيدين من الأسواق الإبلاغ عن أي شبهة للتستر التجاري في أسواق النفع العام «إن وجدت» إلى الوزارة والجهات المختصة حال اكتشافها أو ممارسة عمل العمالة السائبة بالباطن.

تمكين الشباب وشدد على أن الوزارة تعمل على تمكين الشباب السعودي من المزارعين في الأسواق وفق الضوابط والأنظمة التي نص عليها بنظام الزراعة وعلى تشجيع المستثمرين في القطاع الزراعي ليكونوا شركاء مع الوزارة في عملية تطوير وتنمية تلك الأسواق وتوطين المهن.

إساءة الاستغلالوتأتي هذه الحملات تطبيقا للأنظمة في المملكة، كنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وهو استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيوائه، أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال.

سجن وغرامةوحدد نظام الاتجار بالأشخاص العقوبات في حال ارتكاب أي من الجرائم، فيعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معا.

عقوبات مقررةوتشدد العقوبات المنصوص عليها في هـذا النظام في المادة الرابعة، ويعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هـذا النظام كل من بادر من الجناة إلى إبلاغ الجهات المختصة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذها، وكان من شأن ذلـك اكتشاف الجريمة، قبل وقوعها أو ضبط مرتكبها أو الحيلولة دون إتمامها.