شكرا لقرائتكم خبر عن «بادر» يقدم خدماته في العشر الأواخر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدَّم مركز بادر الكشفي التطوعي، التابع للإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة خدماته، في العشر الأواخر من رمضان لقاصدي البيت الحرام بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وقوة أمن الحرم المكي، بتسخير كافة قوة المركز من الكشافة والقادة للعمل التطوعي وفق فترات منظمة طوال ليالي العشر الأواخر.

وسجّلت عناصر الكشافة خلال تقديم تلك الخدمة في الأيام الماضية مواقف بطولية وإنسانية تتجدد كل عام تؤكد حرص الشباب السعودي على خدمة الآخرين، وحبهم للعمل التطوعي، وأنهم أنموذج لأبناء وطنهم الذين يعتزون بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

ولا يكاد القاصد يلتفت يمنة أو يسرة في أروقة وساحات الحرم المكي حتى تقع عيناه على كشاف يُقابله بابتسامة مُرحبا بخدمته بإرشاد أو دفع عربة أو حمل طفل أو أي مساعدة يطلبها منه، مؤكدين من خلال تلك المواقف أنهم رسل سلام، عطاؤهم لا ينضب في مسيرة العمل الإنساني.