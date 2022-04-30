شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء ماطرة في المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت المدينة المنورة وضواحيها، أجواء ماطرة، رسمت البهجة على أهالي المنطقة، وامتزجت قطرات المطر مع نسمات الهواء الباردة لتكوّن لوحات طبيعية بين جريان الأودية والشعاب والشلالات المائية المتدفقة من المرتفعات. وابتهج المواطنون والمقيمون وزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأمطار في ساحات المسجد النبوي الشريف والمساجد التاريخية التي يحرص زوار طيبة الطيبة على زيارتها مع اكتمال منظومة الخدمات التي تقدمها الجهات المعنية.