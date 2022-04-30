شكرا لقرائتكم خبر عن 18 ألف حافظة وعبوة «زمزم» بالمسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عملت وكالة شؤون المسجد النبوي على تهيئة المسجد النبوي وسطحه وساحاته لاستيعاب توافد الزائرين والمصلين، ليلتي 27 و29 من شهر رمضان المبارك، وتقديم أفضل الخدمات لهم على مدار 24 ساعة.

وحرصت الوكالة على وضع الترتيبات اللازمة للمحافظة على سلامة وراحة الزائرين ومساعدتهم على قضاء أوقات طيبة مليئة بالذكر والعبادة والسكينة، وتسعى لتطوير خدماتها وتقديمها لزوار المسجد النبوي.

وكثفت الوكالة أعداد الموظفين والموظفات والعاملين والعاملات الذين يشرفون إشرافا مباشرا على تقديم الخدمات للزائرين والمصلين، وهيأت 30 ألف سجادة في المسجد النبوي وساحاته الخارجية، بالإضافة إلى تهيئة 100 باب لضمان تيسير وسهولة دخول الزوار والمصلين، وجعل الممرات سالكة لكي يتمكن مرتادو المسجد النبوي من الوصول لمواقع الصلوات داخل المسجد وخارجه بكل يسر وسهولة، كما وفرت مياه زمزم من خلال 18 ألف حافظة وعبوة في جميع أروقة المسجد النبوي.

ويأتي ذلك سعيا من وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي لتذليل الصعوبات وتوفير كل سُبل الراحة والطمأنينة للزوار والمصلين لأداء عباداتهم بيسر وسهولة، وتوفير كل ما يعين على ذلك بما يحقق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-.