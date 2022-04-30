شكرا لقرائتكم خبر عن مليون خدمة دعوية لضيوف الرحمن عبر «كبائن التوعية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، جهودها التوعوية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بتوعية وتوجيه وإرشاد المعتمرين والمصلين من خلال تكليف عدد من الدعاة والمترجمين في موسم العمرة عبر مواقع العمل المختلفة في مكة المكرمة، وبذل كل ما هو ممكن في سبيل خدمة ضيوف الرحمن، وبلغ عدد المستفيدين من هذه الخدمات أكثر من مليون معتمر ومعتمرة.

كبائن التوعية

وأوضحت الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، أنه جرى تكليف عدد من الدعاة والداعيات للعمل في موسم العمرة لهذا العام للرد على أسئلة المعتمرين من خلال كبائن التوعية الإسلامية في جامع التنعيم ومسجد الجعرانة ومصليات المنطقة المركزية، بالإضافة إلى إلقاء الكلمات الوعظية والدروس والمحاضرات في تلك المصليات والمساجد، وتقديم أكثر من مليون خدمة دعوية لضيوف الرحمن.

تقنيات حديثة

وسخرت الأمانة العامة للتوعية الإسلامية التقنية الحديثة في توعية المعتمرين من خلال المكتبة الإلكترونية التي تضم آلافا من الكتب الدينية وتشغيل الهاتف المجاني للرد الآلي وعلى مدار الساعة للاستفادة منه لنشر المعلومات الصحيحة عن الحج والعمرة بعشر لغات عالمية مختلفة من أجل خدمة ضيوف الرحمن تحقيقا لتطلعات القيادة الحكيمة.

أداء المناسك

وتستهدف هذه الجهود والأعمال التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية، تعليم الحجاج والمعتمرين كيفية أداء مناسكهم على هدي القرآن والسنة، والتيسير عليهم وترسيخ مقاصد الحج وتعظيم شعائر الله، والحث على السكينة وأنها مطلب من مطالب إتمام النسك وتأصيل العقيدة الصحيحة وإبراز محاسن الإسلام ويسره في العبادات والمعاملات والسلوك، وتصحيح المفاهيم الخاطئة عنه والتحذير منها وبيان مكانة وقدسية الحرمين الشريفين، وثواب العمل فيهما، وحرمة دم المسلم وماله وعرضه والحث على تحقيق معاني الأخوة الإسلامية وفق منهج الوسطية والاعتدال.