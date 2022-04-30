شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق زيارة الروضة الشريفة حتى الثاني من شوال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، تعليق دخول وزيارة الروضة الشريفة خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك وبداية شهر شوال من هذا العام ١٤٤٣هـ.

وأشارت إلى أنه ضمن سعيها لتقديم أرقى الخدمات للمصلين والزوار، وبعد أن منَّ الله على مئات الآلاف من الزوار بالصلاة في المسجد النبوي والروضة الشريفة خلال شهر رمضان المبارك، وللكثافة المتزايدة في أعداد قاصدي مسجد الرسول -صلى الله عليه وسلم- في صلاتي التراويح والقيام وعيد الفطر المبارك؛ فقد تقرر هذا العام تعليق زيارة الروضة الشريفة خلال الفترة من 27 رمضان وحتى 2 شوال 1443 هـ؛ حفاظًا على سلامة الزوار والمصلين وتهيئة الظروف المناسبة لهم وتمكينهم من الزيارة بكل يسر وسهولة.