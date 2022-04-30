شكرا لقرائتكم خبر عن 403 متطوعين للرعاية الصحية الأولية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك 403 ممارسين صحيين متطوعين ومتطوعات في رحاب المسجد الحرام؛ لتقديم الرعاية والعناية الصحية الأولية للمصلين والمعتمرين والزوار خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي بالتنسيق مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بهدف تعظيم المسؤولية الاجتماعية.

وأوضحت الرئاسة أن مشاركة المتطوعين من خلال عدد من المواقع المنتشرة في رحاب البيت العتيق تتضمن خمس نقاط في صحن المطاف، وأربع نقاط في المسعى، وخمس نقاط في المصليات النسائية، والساحات الخارجية للمسجد الحرام، والعيادات المتنقلة ومواقع المعتكفين في توسعة بدروم المسجد الحرام.

وبلغ عدد المستفيدين من العناية الصحية والطبية 23.665 مستفيدًا، و16.332 حصلوا على الرعاية الطبية، و6505 استفادوا من التوعية الصحية والإرشادية، و828 معتكفا تلقوا التوعية والرعاية الصحية في مواقع الاعتكاف.