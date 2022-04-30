شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق «زكاة الفطر الموحد» في ليالي الخير الرمضانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم برنامج زكاة الفطر الموحد بالمنطقة الشرقية، معرضا تعريفيا، في فعاليات ليالي الخير الرمضانية التي تنظمها الهيئة الملكية بالجبيل بالمركز الثقافي بالفناتير، والذي يأتي ضمن اهتمام الهيئة الملكية بالجبيل في إيجاد بيئة اجتماعية جاذبة ومحفزة، وتنشيط الحركة السياحية والاقتصادية بالمدينة وتفعيل البرامج والأنشطة الملائمة لشهر رمضان المبارك.

وقال المتحدث الإعلامي للبرنامج فيصل المسند: إن وجود معرض تعريفي للبرنامج بفعالية ليالي الخير الرمضانية يأتي ضمن الخطة الإعلامية للبرنامج التي تهدف للتعريف بالبرنامج ودعوة أفراد المجتمع للزكاة من خلاله.

وأضاف أن وجود المعرض بالجبيل فرصة لتعريف أهالي الجبيل بزكاة الفطر الموحد، موضحًا أن البرنامج شهد إقبالا واسعا من الزائرين بالجبيل للتعرف على البرنامج وآلية دفع زكاة الفطر الموحد من خلاله، مشيرا للدور الرائد للمتطوعين بالجبيل في التعريف بالبرنامج.

وذكر المسند أن هناك 136 مركزا تجاريا بالمنطقة الشرقية وكذلك 35 جمعية خيرية بالمنطقة تعمل لاستلام وتوزيع زكاة الفطر بالشرقية عبر البرنامج الموحد بمباركة ورعاية من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالمنطقة الشرقية لتوحيد جهود جمعيات المنطقة في استلام وتوزيع الزكاة والتغلب على التحديات التي تواجه زكاة الفطر بالمنطقة كالحد من الزحام وقت استلام وتسليم الزكاة أمام الجمعيات وغيرها.