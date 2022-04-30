شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع كسوة العيد على 2700 مستفيد بعنيزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مدير جمعية البر الخيرية في محافظة عنيزة خالد القرعاوي، بدء الاستعدادات لبرنامج توزيع كسوة العيد «خير»، وذلك منذ انطلاقة شهر رمضان المبارك، بعد حصر احتياجات المستفيدين من خلال باحثي الجمعية، مضيفًا أن التوزيع يشمل 2700 مستفيد مسجل في الجمعية.

وبين أنه جرى التعاقد مع ستة مراكز تجارية لتأمين كسوة العيد للرجال والنساء والأطفال عبر بطاقة «منافذ» الإلكترونية، موضحًا أن تكلفة الكسوة الواحدة بمعدل مائتي ريال للمستفيد.

وتابع: تحرص الجمعية على تسليمها للمستفيد قبل العيد بوقت كافٍ سعياً لتحقيق تطلعات المتبرعين من خلال دفع الصدقات والزكاة التي تصلها للمحتاجين في الوقت المحدد، مفيدا أنه يمكن التبرع من خلال التبرع عبر المتجر الإلكتروني للجمعية.