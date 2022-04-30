شكرا لقرائتكم خبر عن 119 ألف وجبة ضمن «إفطار صائم» في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المتحدث الإعلامي لجمعية البر بالمنطقة الشرقية فيصل المسند: إن الجمعية وزعت، عبر فروعها المنتشرة بالمنطقة، خلال شهر رمضان المبارك، 119000 وجبة إفطار صائم، بمختلف المحافظات والمدن والهجر.

متجر رسمي

ونوه بأنه يمكن لأفراد المجتمع التبرع لإفطار الصائم والمشاركة في الأجر عبر المتجر الرسمي للجمعية بقيمة 10 ريالات لإفطار الفرد، و40 ريالًا لإفطار الأسرة.

آلية العمل

وعن آلية عمل البرنامج، ذكر أنه يتم التنسيق مع متعهدي المطاعم لإعداد الوجبات يوميا، وفقًا للعدد المطلوب في كل مدينة، ويتم التنسيق مع المتطوعين لتوزيع هذه الوجبات لمنازل الأسر؛ لتصل ساخنة يوميا، ومطابقة للاشتراطات الصحية كالتعقيم والتغليف.

برامج ومبادراتوتابع: إن الجمعية تهتم بتقديم مزيد من الدعم للأسر المحتاجة في رمضان، خاصة الدعم العيني والمادي، وتنفذ خلال الشهر الفضيل العديد من البرامج والمبادرات الرمضانية التي تقدّمها للأسر المحتاجة في رمضان كالسلة الرمضانية وزكاة الفطر، الذي ينفذ بالشراكة مع 35 جمعية خيرية هذا العام.

جهود الجمعيةوعدد المسند جهود الجمعية في رمضان، وأنها حققت نجاحًا كبيرًا العام الماضي، ووزعت من خلال برنامج زكاة الفطر الموحد 337 ألف فطرة بالمنطقة على ما يقارب 12 ألف أسرة، يصل عدد أفرادهم إلى 63.413 مستفيدًا، وذلك بتكاتف جهود 33 جمعية، و44 مركزًا تابعًا لها بالمنطقة الشرقية، وبتوجيه ومباركة من أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالمنطقة الشرقية، لتنظيم زكاة الفطر والحد من الهدر والفائض من الزكاة والعمل على سد العجز في المحافظات والمدن والقرى والهجر التي تحتاج إلى كميات إضافية من الزكاة، بالتنسيق بين جمعيات المنطقة الشرقية، فضلا على الجهود الأخرى للجمعية في رمضان العام الماضي.

سلال رمضانيةوتابع: وزعت 144.869 وجبة للمستفيدين من برنامج «إفطار صائم»، الذي تنفذه الجمعية في شهر رمضان المبارك في فروعها بالدمام والخبر وبقيق والنعيرية وأم الساهك ورأس تنورة عبر مركز العمليات والمبادرات التابع للجمعية وتوزيعها أكثر من 5000 سلة رمضانية لأكثر من 3645 أسرة.

اتفاقيات تنموية

وأشار المسند إلى توقيع 6 اتفاقيات تنموية لتوفير 4000 وحدة سكنية للأسر بقيمة مليار و300 مليون ريال، ودعم 1234 يتيما في رمضان وتوزيع 1015 كسوة عيد على الأيتام واستفادة 3645 أسرة من الدعم العيني، وسداد إيجارات 425 أسرة ودعم 93 أسرة منتجة وسداد 187 فاتورة كهرباء للأسر وتقديم مساعدات صحية لـ 103 أسر ودعم 93 مشروعا تنمويا للأسر المستفيدة من صندوق القروض التنموية أجدى بقيمة 1200.000 ريال تم إقراضها للأسر خلال رمضان 1443 هـ.